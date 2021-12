NHL sprísnila opatrenia, vrátila sa ku každodennému testovaniu

New York 18. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL sa s okamžitou platnosťou vrátilo k prísnejším opatreniam na zabránenie šírenia koronavírusu. K tomuto kroku pristúpilo v sobotu v reakcii na narastajúci počet pozitívnych prípadov medzi hráčmi a členmi tímov v dôsledku nového variantu omikron.



Opatrenia, ktorých súčasť je napríklad testovanie na dennej báze, budú trvať do 1. januára. Okrem toho je v hre aj pravidelné testovanie pred jednotlivými zápasmi tímov, v ktorých vírus prepukol. Vyhodnotenie ich účinnosti musí byť hotové najneskôr do 7. januára. Koronavírus v podstate odstavil tri kluby – Calgary, Colorado a Floridu – pričom 10 percent hráčov NHL je na covidovej listine. Vedenie súťaže od začiatku sezóny pre ochorenie odložilo už 20 zápasov.



Len chvíľu po potvrdení sprísnenia pravidiel umiestnil Detroit na listinu troch hráčov, trénera Jeffa Blashilla a jeho asistenta. Tím v sobotu čaká zápas s New Jersey a práve Red Wings majú jediného nezaočkovaného hráča ligy - Tylera Bertuzziho.



Mnoho kanadských provincií zvažuje zníženie diváckej kapacity na veľkých podujatiach na polovicu, niektoré to už urobili. Dotklo sa to napríklad Toronta či Ottawy. Odklad jednotlivých zápasov môže spôsobiť aj problémy s uvoľnením hráčov na ZOH 2022 v Pekingu, ktoré sa začnú 4. februára. Hráči NHL sa zúčastnili na všetkých ZOH v rokoch 1998 až 2014, no v Pjongčangu 2018 chýbali. V Pekingu sa to má zmeniť na základe dohody s Hráčskou asociáciou NHLPA. Podľa komisára ligy Garyho Bettmana je primárne riešenie ísť na zimné olympijské hry, no do 10. januára môže liga od dohody odstúpiť bez finančnej pokuty.