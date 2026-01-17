< sekcia Šport
NHL: St. Louis aj s Dvorským ukončilo víťaznú sériu Tampy Bay
Regenda nastúpil na 18:01 min, mal tri strelecké pokusy, jeden hit a jeden plusový bod. Sharks sa držia na hranici postupu do play off.
Autor TASR
New York 17. januára (TASR) - Hokejisti St. Louis zvíťazili v noci na sobotu v NHL doma nad Tampou Bay 3:2 po nájazdoch. V domácom drese sa predstavil Dalibor Dvorský, za hostí hral Erik Černák, do kanadského bodovania sa však nezapísali. Zo Slovákov nastúpil ešte Pavol Regenda za San Jose, jeho tím prehral v Detroite 2:4.
Dvorský odohral 15:25 min a pripísal si jednu strelu na bránku, jeden hit a jeden bod v kolónke plus mínus. Obranca Černák za 19:40 min vystrelil dvakrát a mal mínus jeden bod. Tampa Bay ukončila sériu jedenástich stretnutí bez prehry. Hráči Lightning naďalej vedú Východnú konferenciu, na konte majú 62 bodov rovnako ako Carolina a Detroit, odohrali však menej stretnutí ako obaja súperi.
NHL - výsledky:
Carolina - Florida 9:1, Detroit - San Jose 4:2, St. Louis - Tampa Bay 3:2 pp a sn, Colorado - Nashville 3:7, Los Angeles - Anaheim 2:2 po II. tretine
