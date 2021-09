St. Louis vymenilo Sanforda do Ottawy za Browna

New York 26. septembra (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL St. Louis Blues vymenil krátko pred začiatkom sezóny krídelníka Zacha Sanforda do Ottawy Senators za centra Logana Browna. Blues získajú od Senators aj právo výberu vo štvrtom kole draftu 2022, ale iba pod podmienkou, že Brown odohrá v tejto sezóne minimálne 30 zápasov v základnej časti.



Sanford nazbieral v minulej sezóne 16 bodov (10+6) v 52 zápasoch v drese Blues, v štyroch dueloch play off nebodoval. Dvadsaťšesťročný útočník podpísal 4. augusta s Blues ročný kontrakt na 2 milióny dolárov a vyhol sa plánovanej arbitráži. "Od Zacha si sľubujeme veľa po viacerých stránkach. Je silný, dobre korčuľuje, hrá fyzický hokej a je to víťaz Stanleyho pohára. V predminulej sezóne dal 16 gólov a dokázal, že vie byť platný aj v ofenzíve," povedal podľa nhl.com na adresu Sanforda generálny manažér Senators Pierre Dorion. Do NHL draftoval Sanforda Washington Capitals, kde v sezóne 2016/2017 začal svoju kariéru v NHL, potom pokračoval v St. Louis. Generálny manažér Blues Doug Armstrong uviedol, že hlavným motívom výmeny bolo získať miesto pod platovým stropom.



Dvadsaťtriročný Brown sa zatiaľ v NHL nepresadil podľa predstáv a v prvých štyroch sezónach v profilige odohral len 30 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal osem asistencií. Syn bývalého obrancu NHL Jeffa Browna nebol spokojný s priestorom, ktorý mu Senators ponúkali a preto žiadal o výmenu. Napokon sa dostal do klubu, ktorý je jeho srdcu najbližší. "Som nadšený. Vyrastal som v St. Louis a za Blues som hral celú moju mládežnícku kariéru. Je to neuveriteľné, som nesmierne šťastný, že som dostal šancu hrať za tím, v ktorom som vyrastal. Je to pre mňa splnený sen," povedal Brown, ktorého Senators draftovali v roku 2016 z celkového 11. miesta.