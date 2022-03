NHL: St. Louis získalo z Detroitu obrancu Leddyho

St. Louis 21. marca (TASR) - St. Louis Blues získalo do svojich služieb skúseného obrancu Nicka Leddyho z Detroitu Red Wings. Spolu s ním prišiel aj ďalší bek Luke Witkowski, opačným smerom putovali útočník Oskar Sundqvist, obranca Jake Walman a výber v 2. kole budúcoročného draftu.



Tridsaťjedenročný Leddy je v záverečnej sezóne sedemročného kontraktu s príjmom 5,5 milióna dolárov ročne. V drese "červených krídiel" nazbieral v 55 dueloch 16 bodov (1+15). Pred príchodom do Detroitu pôsobil dlhé roky v New Yorku Islanders a Chicagu Blackhawks, s ktorým získal v sezóne 2012/13 Stanleyho pohár.



V profilige odohral 831 zápasov základnej časti, v ktorých si pripísal 352 bodov (66+286), v 121 štartoch play off pridal 33 (7+26).



Rovnako starý Witkowski pôsobil v tejto sezóne na farme Grand Rapids v AHL a za Detroit odohral len jeden zápas.



Sundqvist nazbieral 15 bodov (4+11) v 41 zápasoch. Dvadsaťsedemročný útočník pôsobil okrem St. Louis aj v Pittsburghu a v 270 dueloch NHL získal dokopy 87 bodov (36+51). V 36 štartoch play off pridal desať (4+6). S Blues získal v roku 2019 Stanleyho pohár. Dvadsaťšesťročný Walman má na konte 57 štartov a osem bodov v NHL.