NHL: Stamkos dosiahol métu 500 asistencií, Tavares zaznamenal 400. gól

New York 16. novembra (TASR) - Kanadskí hokejoví útočníci Steven Stamkos z Tampy Bay a John Tavares z Toronta dosiahli v noci významné miľniky v základnej časti NHL. Obaja sú kapitáni svojich tímov a v minulosti boli najvyššie draftovanými hráčmi do profiligy.



Tridsaťdvaročný Stamkos dosiahol pri domácom triumfe nad Dallasom Stars 5:4 po predĺžení gól a jubilejnú 500. asistenciu pri víťaznom zásahu Alexa Killorna. "Neviem si predstaviť lepší moment, kedy si pripísať tento bod, pretože to pomohlo celému tímu. Ľudia ma vždy považovali za strelca, no hádam som ich teraz presvedčil o opaku. Nastupujem s vynikajúcimi hokejistami a bez nich by som to nikdy nedosiahol," povedal pre nhl.com Stamkos, ktorému chýba už len jedenásť bodov k hranici 1000 bodov v kariére. Draftovaný hráč číslo jeden z roku 2008 sa stal len druhým hokejistom v histórii Tampy, ktorý sa dostal na métu 500 prihrávok. Pred ním to zvládol Martin St. Louis, ktorý zakončil svoju skvelú kariéru s 588 asistenciami a od minulej sezóny je tréner Montrealu Canadiens.



Tavares, jednotka draftu z roku 2009, doviedol Toronto Maple Leafs k triumfu na ľade Pittsburghu Penguins 5:2. V 13. minúte duelu strelil svoj 400. gól v základnej časti NHL. "Dosiahli sme veľké víťazstvo a tento miľnik si vážim o to viac," uviedol 32-ročný Tavares, ktorý sa stal 107. hráčom v profilige s minimálne štyristo presnými zásahmi.



Florida zdolala Washington 5:2 a domáci tréner Paul Maurice bol na striedačke už vo svojom 1700. zápase v základnej časti, čo ho radí na štvrté miesto historických tabuliek. Americký hokejista Matthew Tkachuk dosiahol 400-bodovú métu v 445. stretnutí kariéry. Dvadsaťštyriročný útočník prišiel na Floridu pred sezónou z Calgary Flames.



Jack Eichel z Vegas Golden Knights otvoril skóre domáceho zápasu proti San Jose Sharks (2:5) a bol to pre neho 400. bod v NHL. Domáci po deväťzápasovej víťaznej sérii prehrali druhý raz za sebou. "Žraloci" naopak dosiahli tretí triumf v rade a odplatili Vegas prehru 2:4 z októbra.