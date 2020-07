NHL: Stamkos sa zranil a nestihne začiatok prípravného kempu

Tampa 11. júla (TASR) - Útočník Steven Stamkos nestihne začiatok tréningového kempu tímu NHL Tampa Bay Lightning pred plánovaným reštartom súťaže. Dôvodom je bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela.



Kapitán Tampy by však podľa generálneho manažéra klubu Juliena BriseBoisa mal stihnúť zápasy play off. Termín jeho návratu na ľad nie je zatiaľ známy. Pred prerušením profiligy pre pandémiu koronavírusu zaznamenal Stamkos 29 gólov a 66 bodov v 57 dueloch, informoval portál TSN.



Ročník 2019/2020 plánujú obnoviť zápasmi vyraďovačky 1. augusta a dohrá sa v kanadských mestách Toronto a Edmonton. Tampa, kde pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák, je nasadená priamo do 1. kola play off a odohrá miniturnaj o nasadenie.