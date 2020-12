Štart NHL sa pravdepodobne posunie až na polovicu januára

New York 4. decembra (TASR) – Nová sezóna hokejovej NHL odštartuje pravdepodobne najskôr až v polovici januára. Podľa portálu TSN to vyplýva z rokovaní medzi vedením zámorskej profiligy a hráčskou asociáciou NHLPA.



Kompetentní pôvodne začiatok ročníka plánovali na 1. januára, ale na základe aktuálnej situácie je dodržanie tohto termínu nereálne. NHL pracuje aktuálne s viacerými možnými formátmi súťaže, preferované sú varianty s 56 alebo 52 zápasmi pre každý tím v základnej časti. Za normálnych okolností odohrajú kluby 82 duelov.



Tréningové kempy by sa mali rozbehnúť 10 až 14 dní pred štartom súťaže, takže by ich jednotlivé tímy mohli spustiť na začiatku nového roka. Podľa všetkého sa pre cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu kluby preskupia do novovytvorených divízií. Jedna z nich by mala byť čisto kanadská, kluby z USA potom prerozdelia do ďalších podľa geografického kľúča.