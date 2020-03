Stavebné práce na novej aréne NY Islanders pre koronavírus prerušili

New York 29. marca (TASR) - Práce na stavbe nového štadióna klubu hokejovej NHL New York Islanders v Belmont Parku prerušili pre pandémiu koronavírusu. Guvernér New Yorku Andrew Cuomo nariadil pozastaviť všetky projekty, ktoré nie sú aktuálne nevyhnutné. Oblasť New Yorku je koronavírusom najviac zasiahnutou oblasťou v USA.



Nová aréna hokejistov Islanders s kapacitou 17.113 miest by mala byť k dispozícii od začiatku sezóny 2021/2022, začali ju stavať v septembri. Momentálne hrajú "ostrovania" svoje domáce stretnutia v dvoch halách - v Nassau Coliseum a v Barclays Center, ktorý je domovom aj pre basketbalistov Brooklyn Nets v NBA. Informoval portál TSN.



V USA bolo v nedeľu večer SELČ evidovaných už celkovo 132.701 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 zomrelo 2353 ľudí.