NHL: Stavebné práce na novej aréne NY Islanders budú pokračovať

New York 25. mája (TASR) - Práce na stavbe nového štadióna klubu hokejovej NHL New York Islanders v Belmont Parku budú po pauze spôsobenej koronavírusom pokračovať. Prerušili ich koncom marca.



Guvernér New Yorku Andrew Cuomo informoval o postupnom otváraní ekonomiky na Long Islande v tomto týždni, týka sa to aj výstavby. Nová aréna hokejistov Islanders s kapacitou 17.113 miest by mala byť k dispozícii od začiatku sezóny 2021/2022, začali ju stavať v septembri minulého roka.



"Ostrovania" hrali doteraz svoje domáce stretnutia striedavo v dvoch halách - v Nassau Coliseum a v Barclays Center, ktorý je domovom aj pre basketbalistov Brooklyn Nets v NBA. V Nassau Coliseum by mali odohrať celú nasledujúcu sezónu, pripomenul portál TSN. NHL momentálne pauzuje a zatiaľ nie je jasné, kedy sa súťaž opäť rozbehne.