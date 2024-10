Stienburga vypočuje disciplinárka, hrozí mu trest za zákrok na Černáka

New York 31. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Matt Stienburg z Colorada Avalanche čelí disciplinárnemu konaniu za zákrok na slovenského obrancu Erika Černáka v stredajšom zápase NHL s Tampou Bay. Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť si ho predvolalo na vypočutie, ktoré sa malo uskutočniť ešte vo štvrtok. Podľa zámorských médií hrozí útočníkovi Colorada suspendácia.



Stienburg zranil Černáka v zápase na ľade Colorada, v ktorom Tampa zvíťazila 5:2. Slovenský obranca posunul v 38. minúte puk z obranného pásma a následne ho pri mantineli nešetrne atakoval domáci útočník. Ten pri zákroku vyskočil a plnou silou narazil Černáka o plexisklo. Stienburg pritom ramenom zasiahol hlavu súpera. Rozhodcovia to vyhodnotili ako napadnutie a udelili 24-ročnému nováčikovi trest na 5 minút plus do konca zápasu.



Slovenský zadák odstúpil z hry a duel pre zranenie nedohral. Stihol odohrať 12:06 min., počas ktorých sa prezentoval jedným plusovým bodom, menším trestom a dvoma strelami na bránku. "Nikdy nechcete vidieť, keď sa zraní váš spoluhráč. Je to jedna z tých vecí, ktoré by sa nemali stávať a rozhodcovia to vyriešili," povedal kapitán Victor Hedman. Tampa bližšie nešpecifikovala rozsah Černákovho zranenia, no tréner Jon Cooper sa vyjadril optimisticky: "Bol to tvrdý náraz, ale dúfam, že bude pripravený čoskoro hrať."