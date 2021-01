NHL: Mark Stone sa stal historicky prvým kapitánom Vegas

Las Vegas 14. januára (TASR) - Mark Stone sa stal prvým kapitánom v histórii klubu Vegas Golden Knights. Vedenie zámorského tímu ho do funkcie vymenovalo v stredu, tesne pred štartom nového ročníka NHL. Skúsený kanadský hokejista doteraz zastával v mužstve funkciu asistenta.



Stone prišiel do Las Vegas vo februári 2019 výmenou z Ottawy a hneď sa zaradil medzi najväčšie opory tímu. "Pravdupovediac, onemel som, keď mi to oznámili. Je to pre mňa veľká pocta, že môžem byť prvým kapitánom tejto organizácie. Má za sebou tri sezóny a už niečo dosiahla. Som skutočne nadšený," uviedol pre web NHL 28-ročný krídelník, ktorý si v minulej sezóne pripísal 63 bodov (21+42) v 65 zápasoch základnej časti a 17 bodov (7+10) v 20 súbojoch vyraďovačky. Uchádzal sa aj o Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka sezóny, cenu mu napokon "uchmatol" Ryan O'Reilly zo St. Louis Blues.



Golden Knights, ktorí vstúpili do NHL v ročníku 2017/2018 po expanznom drafte, nemali kapitána počas prvých troch sezón v profilige. "Cítili sme, že nastal správny čas vymenovať kapitána a že Mark je správnou osobou pre tento post. Vidíte, ako sa u nás usadil, aké vzťahy má so spoluhráčmi, myslím si, že má v kabíne veľký rešpekt," povedal na adresu Stonea generálny manažér "zlatých rytierov" Kelly McCrimmon.



Stone sa predstavil na MS 2019 na Slovensku, kde získal s kanadskou reprezentáciou striebro a vymenovali ho za najužitočnejšieho hráča šampionátu. V novej sezóne mu budú asistovať Reilly Smith a Alex Pietrangelo, ktorého Knights získali pred sezónou zo St. Louis. Súčasťou tzv. taxi kádra Vegas je slovenský útočník Tomáš Jurčo.