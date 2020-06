NHL: Stralman spochybnil reštart, obáva sa o bezpečnosť hráčov:

Sunrise 2. júna (TASR) - Obranca Floridy Anton Stralman vyjadril obavy, či dokáže vedenie NHL po reštarte ligy zaručiť hráčom ich bezpečnosť. Švédsky hokejista trpí už dlhé roky ochorením priedušiek - bronchiektáziou a keďže patrí do rizikovej skupiny, bojí sa, že by sa po zvýšenom kontakte s ľuďmi mohol nakaziť koronavírusom.



"Myslím si, že obavy sú na mieste," vyjadril sa 33-ročný Stralman ohľadne plánovaného reštartu zámorskej profiligy. "Na celú vec sa dá pozerať z viacerých strán. Viem, že každý si želá návrat k hokeju, no prvoradá musí byť bezpečnosť. A to trochu vzbudzuje obavy. Aj keď väčšina hráčov sú mladí a zdraví ľudia, som si istý, že sa nájde pár hokejistov, ako som ja, ktorí majú zásadné zdravotné problémy. Neviem, ako moje telo zareaguje, ak ten vírus chytím," uviedol v rozhovore pre The Athletic.



Vedenie NHL plánuje reštartovať ligu s 24 tímami v dvoch neutrálnych dejiskách. V jednom meste umiestni 12 tímov z Východnej konferencie, v druhom tucet mužstiev zo Západnej konferencie. Hráči budú oddelení od zvyšku sveta, pohybovať sa budú iba v arénach, tréningových halách a hoteloch. Stralman však dodal, že aj keď sa hokejistov podarí izolovať, určite sa dostanú do kontaktu s pracovníkmi v arénach a ich zdravie môže byť ohrozené.



Skúsený bek odohral v základnej časti 2019/2020 v drese Floridy 69 zápasov s bilanciou päť gólov a 14 asistencií. Jeho Panthers nastúpia v predkole play off proti New Yorku Islanders.