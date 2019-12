Straty pre Toronto, Muzzin bude chýbať týždne, Michejev tri mesiace

Toronto 29. decembra (TASR) – Klub hokejovej NHL Toronto Maple Leafs sa bude musieť dlhší čas zaobísť bez dvojice dôležitých hráčov. Obranca Jake Muzzin vynechá pre zlomeninu nohy niekoľko týždňov, ruský útočník Iľja Michejev si po operácii zápästia nezahrá mimimálne tri mesiace. Obaja sa zranili v piatkovom zápase na ľade New Jersey Devils.



Muzzin utrpel zranenie pri blokovaní strely už v prvej tretine, napriek tomu zápas dohral. Lekárske vyšetrenia však po zápase odhalili zlomeninu. Dĺžka absencie skúseného obrancu, ktorý prišiel do Toronta 28. januára z Los Angeles Kings, sa bude posudzovať na týždennej báze.



Tridsaťročný Kanaďan vynechal už sobotňajší duel proti New Yorku Rangers (4:5 pp), šancu na jeho mieste dostal Slovák Martin Marinčin. Toronto povolalo z farmy v AHL aj ďalšieho obrancu, Švéda Timothyho Liljegrena.



Minimálne tri mesiace bude Maple Leafs chýbať ruský útočník Michejev, ktorý utrpel v New Jersey veľmi smolné zranenie. V polovici tretej tretiny ho nešťastne zasiahol nožom na korčuli do zápastia švédsky útočník Devils Jesper Bratt a spôsobil mu hlbokú tržnú ranu.



Dvadsaťpäťročný Rus s krvácajúcou rukou zamieril okamžite do nemocnice v Newarku, kde sa podrobil operácii poškodených žíl a väzív v zápästí. Podľa prvých prognóz vynechá minimálne tri mesiace. Bývalý útočník Avangardu Omsk vo svojej prvej sezóne v NHL strelil 8 gólov a nazbieral 23 bodov v 38 zápasoch. Skóroval aj v zápase na ľade Devils predtým, ako sa zranil.