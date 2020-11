NHL: Strome podpísal dvojročnú zmluvu s NY Rangers

New York 5. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Ryan Strome podpísal dvojročný kontrakt s New Yorkom Rangers v hodnote 9 miliónov dolárov. Zaradil sa tak k hráčom, ktorí sa so svojím zamestnávateľom dohodli ešte pred avizovaným arbitrážnym konaním.



Stromea draftovali konkurenční New York Islanders v roku 2011 z 5. miesta. V klube pôsobil do roku 2017, následne odohral jednu sezónu v Edmontone Oilers. Počas ročníka 2018/2019 zamieril k Rangers. V ročníku 2019/2020 mal v 73 zápasoch bilanciu 18 gólov, 43 asistencií a s 61 kanadskými bodmi si vytvoril osobné maximum v NHL. V lige odohral celkovo 509 zápasov s bilanciou 98 gólov a 166 asistencií.