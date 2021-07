NHL: Studenič a Húska dostali kvalifikované ponuky na nové kontrakty

New York 27. júla (TASR) - Útočník Marián Studenič a brankár Adam Húska dostali od svojich klubov NHL kvalifikované ponuky na nové zmluvy. Profiligisti si tým udržali rokovacie práva na dvojicu slovenských hokejistov, ktorí budú mať od stredy 28. júla štatút obmedzených voľných hráčov.



Studeniča si zaviazalo vedenie New Jersey po jeho premiérovej sezóne v NHL. Dvadsaťdvaročný krídelník slávil debut v najprestížnejšej súťaži sveta v apríli a do konca základnej časti stihol odohrať za Devils dokopy osem stretnutí, v ktorých si pripísal gól a asistenciu. Ročník začal v Slovane Bratislava, následne sa presunul do AHL do farmárskeho tímu Binghamton Devils. Po konci sezóny v zámorí sa predstavil v drese slovenskej reprezentácie na MS v Rige, kde v ôsmich zápasoch zaznamenal jednu asistenciu. V New Jersey mu po sezóne vypršal trojročný kováčikovský kontrakt. Spolu s ním dostali kvalifikované ponuky od Devils aj ďalší štyria hráči, medzi nimi i Bielorus Jegor Šarangovič či Fín Janne Kuokkanen.



Húska dostal kvalifikovanú ponuku od New Yorku Rangers po tom, ako sa mu skončila dvojročná nováčikovská zmluva. Dvadsaťštyriročný brankár na svoj debut v profilige čaká, v minulej sezóne odchytal tri zápasy v najvyššej slovenskej súťaži za Zvolen, potom sa presunul do zámoria, kde dohral ročník na farme "jazdcov". V drese Hartfordu Wolf Pack si pripísal 13 štartov v AHL, pričom mal priemer 2,70 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosť zásahov 89 percent. Rangers si okrem neho kvalifikovanými zmluvami poistili aj brankára Igora Šesťorkina, obrancu Libora Hájka či centra Filipa Chytila.



Profiligové kluby si kvalifikovanými (základnými) ponukami zaviažu svojich potenciálne obmedzených hráčov. V prípade, že by sa tí dohodli na kontrakte s konkurenčnými tímami, majú právo ponuku dorovnať. Kvalifikovaná ponuka znamená pre klub povinné 5- až 10-percentné navýšenie pôvodnej (zväčša nováčikovskej) zmluvy. Hráč ju však nemusí prijať a vo väčšine prípadov aj ďalej rokuje o výhodnejších podmienkach. Mnohí hokejisti sa už totiž v mladom veku, ešte pred vypršaním nováčikovského kontraktu, zaradia medzi ligovú elitu a logicky si tak nárokujú lukratívne niekoľkomiliónové platy. Tento rok je to prípad útočníkov Andreja Svečnikova (Carolina), Kevina Fialu, Kirilla Kaprizova (obaja Minnesota), Patrika Laineho (Columbus), obrancu Rasmusa Dahlina (Buffalo) či dvojice z Vancouveru Quinn Hughes a Elias Pettersson.



Naopak kvalifikované ponuky nedostali hráči ako Ryan Donato (San Jose), Nick Ritchie (Boston), Pius Suter a David Kämpf zo Chicaga, Dominik Kahun a Jujhar Khaira z Edmontonu, Danton Heinen z Anaheimu a zo Slovákov Róbert Lantoši (Boston) a Marko Daňo (Winnipeg). V NHL sa tak stanú neobmedzenými voľnými hráčmi. Budú môcť neobmedzene rokovať so všetkými klubmi, teoreticky aj so svojím predošlým zamestnávateľom. Lantoši sa už medzičasom vrátil do Európy, keď podpísal ročnú zmluvu so švédskym Rögle BK.