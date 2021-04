Studenič debutoval prehrou, New Jersey podľahlo Pittsburghu

Výsledky:



Philadelphia - Buffalo 3:5



Vegas - Arizona 1:0



Anaheim - Colorado 1:4



Boston - Washington 1:8



New Jersey - Pittsburgh 2:5



New York Islanders - New York Rangers 3:2 pp



Nashville - Dallas 3:2 pp a sn

New York 12. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič má za sebou debut v prestížnej NHL. V noci na pondelok odohral proti Pittsburghu na pravom krídle tretej formácie New Jersey vyše desať minút, počas ktorých zaznamenal jeden mínusový bod a dve strely. Jeho tím prehral 2:5, v drese Penguins sa zaskvel hetrikom Jake Guentzel.Dvadsaťdvaročný Studenič nastupoval v tejto sezóne v zámorí v AHL za Binghamton Devils a v 15 zápasoch nazbieral šesť bodov za dva góly a štyri asistencie. Slovenský krídelník odštartoval aktuálnu sezónu na hosťovaní v Slovane Bratislava.V ďalšom nočnom stretnutí Washington deklasoval domáci Boston 8:1 a udržal si pozíciu lídra Východnej divízie. Za Capitals dvakrát skórovali Conor Sheary, T.J. Oshie a Lars Eller. Ich kapitán Zdeno Chára strávil na ľade 17:45 min bez zápisu do štatistík.Buffalo zvíťazilo na ľade Philadelphie 5:3, v riadnom hracom čase uspeli Sabres v tejto sezóne len siedmykrát. V súboji prehrávali 0:2 aj 2:3, ale v záverečnej päťminútovke tretej tretiny strelili tri góly Jeff Skinner, Rasmus Asplund a Casey Mittelstadt.