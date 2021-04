Studenič má zaznamenať debut v NHL proti Penguins

New York 14. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič má zaznamenať debut v prestížnej NHL v noci na pondelok v drese New Jersey proti Pittsburghu (1.00 SELČ). Informoval o tom portál The Athletic.



Vedenie Devils povolalo koncom marca slovenského hokejistu z farmy v AHL do taxi tímu, kde čakal na svoju šancu v profilige. Podľa CBS Sports sa dočká v súboji s Penguins, keď ho klub zaradil na súpisku pre tento duel.



Dvadsaťdvaročný útočník nastupoval v tejto sezóne v zámorí v AHL za Binghamton Devils a v 15 zápasoch nazbieral šesť bodov za dva góly a štyri asistencie. Slovenský krídelník odštartoval aktuálnu sezónu na hosťovaní v Slovane Bratislava.