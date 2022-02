NHL: Studenič odchádza do Dallasu

Na archívnej snímke Marián Studenič. Foto: TASR - Pavel Neubauer

New York 24. februára (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič sa v rámci NHL presúva z New Jersey do Dallasu. Vedenie Stars si 23-ročného útočníka stiahlo z waiver listiny, na ktorú ho zapísali "diabli".Studenič doposiaľ odohral v NHL 25 zápasov s bilanciou dva góly a jedna asistencia. V Dallase sa stretne s obrancom Andrejom Sekerom, ktorého však vedenie klubu zapísalo na zoznam dlhodobo zranených hráčov.Studenič bol súčasť New Jersey Devils od roku 2015, keď ho klub draftoval v 5. kole zo 143. miesta. Prevažnú časť pôsobenia v organizácii "diablov" strávil na farme v AHL. V prvom tíme debutoval v sezóne 2020/2021, počas ktorej odohral v NHL celkovo 8 zápasov s bilanciou 1 gól a 1 asistencia. V prebiehajúcom ročníku 2021/2022 si pripísal 17 štartov, v ktorých strelil 1 gól.Prvú zmluvu s Devils podpísal v apríli 2018 a znela na tri roky. Po jej vypršaní sa v lete 2021 dohodol s klubom na novom ročnom kontrakte, ktorý mu vyprší po prebiehajúcom ročníku.Studenič sa môže stať piatym slovenským hokejistom, ktorý nastúpil za Dallas Stars. Pred ním obliekali dres tohto klubu okrem Andreja Sekeru (zatiaľ 154 zápasov) aj Ladislav Nagy (32), Ľubomír Sekeráš (4) a Róbert Petrovický (5).