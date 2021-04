NHL: Studenič strelil prvý gól v NHL, New Jersey však na body nestačil

NHL - výsledky:



Boston - Washington 6:3, Buffalo - Pittsburgh 4:2, New Jersey - NY Rangers 3:5 /STUDENIČ za domácich 1+0/, Anaheim - Vegas 2:5, Philadelphia - NY Islanders 0:1 pp, Vancouver - Toronto 3:2 pp

Washington 19. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič zaznamenal premiérový gól v zámorskej NHL. Dvadsaťdvaročný krídelník znížil v 42. minúte zápasu svojho New Jersey s New Yorkom Rangers na 2:3, no Devils nakoniec prehrali 3:5.Studenič skóroval vo svojom štvrtom zápase v profilige a zároveň to bol aj jeho prvý bod v súťaži. Okrem neho si do štatistík pripísal aj jednu "plusku", štyri trestné minúty a tri strely na bránku. Na ľade strávil dokopy 12:18 minúty. New Jersey prehralo šiesty duel v sérii a desiaty z posledných jedenástich.Z víťazstva sa tešil Tomáš Jurčo, ktorého Vegas vyhralo na ľade Anaheimu 5:2 a pripísalo si už šiesty triumf po sebe. Dvadsaťosemročný krídelník odohral vo štvrtom útoku 7:58 minúty a zaznamenal jeden plusový bod, strelu na bránku, jeden bodyček a dve zblokované strely.Hráči Bostonu zvíťazili v domácom stretnutí nad Washingtonom 6:3. Proti svojmu bývalému klubu nenastúpil Zdeno Chára, obranca Capitals nehral pre bolesti pravého členka po tom, ako zblokoval dve strely v predchádzajúcom zápase. Štyridsaťštyriročného Slováka, ktorý vynechal prvý duel v tejto sezóne, nahradil v zostave Trevor van Riemdsyk. V bránke ani na striedačke Bruins nebol slovenský brankár Jaroslav Halák, ten by sa mal v pondelok vrátiť do tréningového procesu po dvoch týždňoch na COVID-19 protokole. Pozitívny test na koronavírus mal 5. apríla.