NHL: Studenič zaznamenal prvý gól v sezóne, Černák dvakrát asistoval

Carolina - Florida 3:4 pp,

Colorado - Toronto 5:4 pp,

Columbus - New Jersey 4:3 /za hostí Studenič 1+0/,

Philadelphia - San Jose 2:3 pp,

Tampa Bay - Boston 2:5 /za domácich Černák 0+2/,

Minnesota - Washington 3:2 pp a sn,

Dallas - Pittsburgh 3:2,

Anaheim - New York Rangers 1:4,

Vegas - Chicago 1:2,

Los Angeles - Detroit 3:0 v 3. tretine

New York 9. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič zaznamenal v noci na nedeľu v zámorskej NHL prvý gól v sezóne. New Jersey Devils však prehrali na ľade Columbusu Blue Jackets 3:4. O triumfe domácich rozhodol svojím druhým gólom v zápase dánsky útočník Oliver Bjorkstrand.Studenič sa v 33. minúte po bekhendovej prihrávke od Jespera Boqvista a zákroku Joonasa Korpisala dostal k odrazenému puku. Strelou zblízka následne prekonal fínskeho brankára a vyrovnal na 3:3. Na ľade strávil takmer 10 minút a pripísal si plusový bod rovnako ako Christián Jaroš. Ich spoluhráč Tomáš Tatar odohral 21:56 min a mal mínusový bod.Hráči Tampy Bay Lightning prehrali na domácom ľade s Bostonom Bruins 2:5. Obhajcom Stanleyho pohára nepomohli ani dve asistencie slovenského obrancu Erika Černáka, ktorý absolvoval 20:04 min. V drese hostí sa dvakrát strelecky presadili Radek Pastrňák a Brad Marchand. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym prehral na ľade Minnesoty Wild 2:3 po nájazdovom rozstele. Fehérváry mal minutáž 17:11 a do štatistík mu pribudla pluska.Hokejisti Dallasu zvíťazili nad Pittsburghom 3:2, hoci ešte v druhej tretine prehrávali 0:2. Z výhry sa tešil aj slovenský zadák Andrej Sekera, za Stars odohral 12:21 minút, zblokoval dve strely súpera.