NHL: Sturm verí, že sezónu dohrajú: Aj keby mala trvať do leta

Kolín 4. mája (TASR) - Bývalý nemecký hokejista Marco Sturm verí, že sa napriek pandémii koronavírusu dohrá sezóna v zámorskej NHL. Súťaž by podľa jeho slov pokojne mohla vyvrcholiť v letných mesiacoch.



"Aj keby sa ročník predĺžil do júla alebo augusta, nikto by s tým nemal žiadny problém," myslí si 41-ročný bývalý krídelník, ktorý strávil v NHL sedemnásť sezón v dresoch San Jose Sharks, Bostonu Bruins, Los Angeles Kings, Vancouveru Canucks a Floridy Panthers. Kariéru ukončil v roku 2013 ako hráč Kolína.



Sturm, ktorý žije s rodinou na Floride, vidí reštart profiligy nádejne. Podľa neho aj v USA a Kanade čoskoro pristúpia k uvoľňovaniu opatrení, podobne ako to robia viaceré európske krajiny. "Viem, že aj vedenie NHL robí všetko pre to, aby zachránilo, čo sa ešte zachrániť dá. Myslím si, že situácia okolo pandémie sa zlepšuje," dodal bývalý tréner nemeckej reprezentácie.