NHL: Stützle sa upísal Ottawe Senators do roku 2031

Ottawa 7. septembra (TASR) - Nemecký hokejový útočník Tim Stützle podpísal nový osemročný kontrakt s klubom Ottawa Senators. Zmluva so základným ročným platom 8,350 milióna dolárov vstúpi do platnosti od sezóny 2023/2024 a vyprší v roku 2031.



Stützle má za sebou dve sezóny v drese "senátorov," ktorí ho draftovali v roku 2020 ako celkovú trojku. V ročníku 2022/2023 mu ešte bude plynúť posledný rok trojročnej nováčikovskej zmluvy, podľa ktorej mal ročný plat 925-tisíc dolárov. Po jej vypršaní v roku 2023 sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom. Stützle nazbieral v nováčikovskej sezóne 2020/2021 29 kanadských bodov (12+17) v 53 zápasoch. V ročníku 2021/2022 nastúpil do 79 zápasov, v ktorých získal 58 bodov (22+36).