NHL: Toffoli z Montrealu sa dostal na čelo poradia kanonierov

Hokejista Josh Anderson (17) z Montrealu Canadiens sa teší zo svojho gólu počas zápasu zámorskej NHL Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 2. februára 2021 v Montreali. Foto: TASR/AP

Hokejista Jack Roslovic (vľavo) z Columbusu Blue Jacekts a Miro Heiskanen z Dallasu Stars počas zápasu zámorskej NHL Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 2. februára 2021 v Columbuse. Foto: TASR/AP

výsledky:

Columbus - Dallas 3:6,

Montreal - Vancouver 5:3,

Chicago - Carolina 3:4 pp a sn,

St. Louis - Arizona 4:3,

Winnipeg - Calgary 3:2,

Colorado - Minnesota 2:1,

Edmonton - Ottawa 4:2,

Los Angeles - Anaheim 1:3

New York 3. februára (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v stretnutí zámorskej NHL nad Vancouverom 5:3 a vrátili sa na prvé miesto v tabuľke Severnej divízie. V drese Canadiens odohral slovenský útočník Tomáš Tatar 14:28 minúty, brankára hostí ohrozil jednou strelou.Tatar sa po výbornom vstupe do sezóny trochu "zasekol" a nebodoval už v štvrtom zápase za sebou. V desiatich dueloch má bilanciu 3+3. Canadiens naštartoval dvomi gólmi Josh Anderson, ďalšie dva zásahy plus asistenciu zaznamenal Tyler Toffoli a s deviatimi gólmi je najlepší strelec NHL. Osemkrát sa presadil proti Vancouveru, kde naposledy pôsobil, aj preto si od zámorských komentátorov vyslúžil prezývkupovedal pre nhl.com Toffoli. Kanadský útočník sa stal tretím hráčom Canadiens v modernej ére (od 1943-44), ktorý dal v prvých desiatich zápasoch za Montreal aspoň deväť gólov. Pred ním to dosiahli Pierre Turgeon (10 v sezóne 1994-95) a Bobby Smith (9, 1983-84). Víťazstvo Montrealu vychytal Jake Allen, keď zaznamenal 36 zákrokov. Tri asistencie za Vancouver nazbieral Quinn Hughes. Jubilejný 1000. zápas v NHL odohral obranca Canadiens a kapitán tímu Shea Webber.Hráči Dallasu bez Andreja Sekeru, ktorého klub umiestnil na "covid" listinu, triumfovali na ľade Columbusu 6:3. Štyri body za dva góly a dve asistencie si pripísal veterán Joe Pavelski a pokazil debut Patrikovi Lainemu v drese Blue Jackets. Fínsky útočník, ktorý spoločne s Jackom Roslovicom prišiel z Winnipegu výmenou za Pierra-Luca Duboisa, vo svojom prvom zápase v novom tíme nebodoval a zaznamenal dve mínusky. Po zranení odohral len druhý duel v sezóne, prvý od 14. januára.povedal Laine. Tridsaťšesťročný Pavelski sa stal druhým najstarším hráčom v klubovej histórii, ktorý zaznamenal viac ako jeden štvorbodový duel v sezóne. Vo veku 37 rokov to v ročníku 2007-08 dokázal bývalý ruský obranca Sergej Zubov. Kapitán Stars Jamie Benn mal bilanciu 1+2, dve asistencie pridal John Klingberg a dostal sa na métu 300 bodov v NHL.Warren Foegele strelil pri návrate do kolotoča NHL gól a pridal asistenciu, čím pomohol Caroline k víťazstvu 4:3 po nájazdoch nad Chicagom. Foegele bol od 19. januára na covid listine a vynechal tri zápasy.povedal Foegele. V nájazdoch rozhodol Andrei Svečnikov, ktorý strelil aj úvodný gól zápasu. Hurricanes natiahli víťaznú sériu na päť duelov. V bránke sa opäť darilo Jamesovi Reimerovi (30 zákrokov), ktorý vyhral všetky štyri zápasy novej sezóny. Podobný kúsok sa v klubovej histórii pred ním podaril len Petrovi Mrázekovi, Seanovi Burkeovi a Mikeovi Veisorovi. Na 2:2 vyrovnal v závere druhej tretiny útočník Blackhawks Patrick Kane, čím zaznamenal 1033. bod v kariére (394+639) a vyrovnal zápis Douga Weighta, s ktorým sa delí o šieste mieste v počte bodov spomedzi rodákov z USA.