NHL: Subban si želá, aby Ovečkin prekonal Gretzkého v tabuľke strelcov

New York 27. marca (TASR) - Podľa obrancu PK Subbana z New Jersey Devils je pre hokej dôležité, aby Alexander Ovečkin prekonal Waynea Gretzkého v historickej tabuľke strelcov. Subban to uviedol pre oficiálny web súťaže.



"Hokej potrebuje, aby Ovečkin prekonal Gretzkého. Pozrite sa na ďalšie športy. Pozrite sa, čo robí LeBron James v basketbale a Tom Brady v NFL. Vidíme, ako legendy a členovia Siene slávy starnú. Potrebujeme súčasných hráčov, aby sme videli, rozprávali sa a sledovali v televízii, ako prekonávajú rekordy," povedal Subban. Gretzky má na konte v základnej časti NHL 894 gólov, Ovečkin 706.