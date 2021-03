NHL: Sundqvist ide na operáciu, Blues ho stratili do konca sezóny

St. Louis 21. marca (TASR) - Hokejový tím NHL St. Louis Blues sa do konca sezóny musí zaobísť bez Oscara Sundqvista. Švédsky útočník má pretrhnuté väzy v ľavom kolene a zranenie si vyžaduje operáciu, ktorej sa podrobí v najbližších dňoch.



Dvadsaťšesťročný center sa zranil v prvej tretine piatkového zápasu na ľade San Jose po kolízii so spoluhráčom Kyleom Cliffordom pred bránkou Sharks. "Je to veľká strata. Oskar je hráč, ktorý je použiteľný v presilovkách aj oslabeniach, dodával nášmu tímu energiu a dôraz. Bude nám veľmi chýbať," povedal pre nhl.com tréner Craig Berube.



V sobotňajšom zápase v San Jose si dres Blues obliekli útočníci Jacob de la Rose, Dakota Joshua a Nathan Walker, ktorí nahradili Sundqvista, Tylera Bozaka (zranenie hornej časti tela) a Zacha Sanforda (covid protokol). Už dlhšie Blues chýbajú pre zranenia útočníci Robert Thomas, Ivan Barbašev a Mackenzie MacEachern, ako aj obrancovia Carl Gunnarsson a Colton Parayko.



Sundqvist v tejto sezóne v 28 zápasoch nazbieral 9 bodov (5+4). Celkovo má v 229 dueloch počas šiestich sezón v NHL na konte 72 bodov (32+40).