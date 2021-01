NHL: Súťaž očakáva, že príde o viac ako miliardu dolárov

New York 12. januára (TASR) - Hokejová NHL očakáva za nadchádzajúcu sezónu stratu viac ako miliardu dolárov. V pondelok to oznámil komisár súťaže Gary Bettman.



Skrátená sezóna NHL odštartuje v noci na štvrtok SEČ. Zápasy sa budú hrať prevažne pred prázdnym hľadiskom, v základnej časti odohrá každý tím 56 duelov. "Tým, že sa bude hrať, stratíme pravdepodobne ešte viac peňazí, ako keby sa nehralo. Majitelia klubov sa však jednohlasne zhodli, že je to v poriadku. Absolvovať sezónu je dôležité pre fanúšikov a tento šport. Musíme sa s tým vyrovnať a kluby sa rozhodli, že sú pripravené," povedal podľa agentúry DPA Bettman, ktorý zároveň potvrdil, že fanúšikovia generujú približne 50 percent príjmu NHL.