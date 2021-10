NHL: Suzuki sa upísal Montrealu do roku 2030

Montreal 12. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Nick Suzuki podpísal s klubom Montreal Canadiens novú 8-ročnú zmluvu. Vynesie mu celkovo 63 miliónov dolárov a každoročne zaťaží platový strop Canadiens sumou 7,875 miliónov. Nový kontrakt vstúpi do platnosti od sezóny 2022/2023.



Ročník 2021/2022 bude posledný v rámci trojročnej zmluvy, ktorú podpísal v roku 2019. Suzukiho draftoval v roku 2017 vtedajší nováčik NHL Vegas Golden Knights z 13. miesta. Za "zlatých rytierov" však nikdy nenastúpil a klub ho v septembri 2018 vymenil do Montrealu spoločne so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom za Maxa Paciorettyho. Za Montreal nastúpil v uplynulých dvoch ročníkoch celkovo do 159 zápasov, v ktorých získal 105 kanadských bodov za 29 gólov a 66 asistencií. V základnej časti sezóny 2020/2021 bol so 41 bodmi tretí v tímovej produktivite. Na postupu tímu do finále play off sa podieľal 16 bodmi, čo bol najlepší výsledok zo všetkých hráčov Canadiens.