NHL: Švajčiarsky obranca Müller predĺžil zmluvu s New Jersey

Newark 23. júla (TASR) - Švajčiarsky hokejový obranca Mirco Müller sa dohodol s klubom NHL New Jersey Devils na predĺžení spolupráce. Nový ročný kontrakt mu vynesie 1,4 milióna dolárov.



Müller, ktorý mal štatút obmedzeného voľného hráča, sa tak vyhol arbitráži naplánovanej na nedeľu 28. júla. Pred ním sa súdu vyhol aj Connor Carrick. Z hráčov New Jersey by mal ísť na arbitráž tak už len zadák Will Butcher.



Dvadsaťštyriročný Müller začal svoju profiligovú kariéru v San Jose, do New Jersey prišiel pred dvomi rokmi. V uplynulom ročníku NHL absolvoval 53 stretnutí s bilanciou gól a desať asistencií.