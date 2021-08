NHL: Švédsky brankár Lundqvist ukončil kariéru

New York 20. augusta (TASR) - Švédsky hokejový brankár Henrik Lundqvist vo veku 39 rokov oficiálne ukončil kariéru pre pretrvávajúce problémy so srdcom. Na tlačovej konferencii v Göteborgu oznámil, že jeho zdravotný stav mu neumožňuje zotrvať v hokejovom kolotoči.



"Dospel som k záveru, že by bolo príliš riskantné pokračovať. Hokeju som zasvätil 30 rokov života. Teraz nastal čas odísť zo scény a odštartovať novú kapitolu. Na budúcnosť sa veľmi teším," citovali Lundqvista zámorské médiá.



"Kráľ Henrik" sa pripravoval na návrat do bránky a v kuloároch sa hovorilo o jeho možnom návrate do NHL, problémy so srdcom mu však skrížili plány. "Dúfal som, že v lete už budem stopercentne fit. Lekári mi však oznámili, že zápal sa začína opäť komplikovať a pomohli by mi iba lieky, ktoré by som mohol pokojne brať ešte ďalší rok," dodal Lundqvist.



Švédsky brankár mal problémy so srdcom už od čias, keď ho draftovali. Na prvej zdravotnej prehliadke v New Yorku Rangers ich identifikovali kluboví doktori. Nasledovali pravidelné kontroly, operáciu absolvoval až 8. januára v Clevelande.



Lundqvist odchytal v NHL za New York Rangers počas 15 sezón celkovo 887 zápasov a získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára. So Švédskom vyhral ZOH i MS, dvakrát sa na svetových šampionátoch tešil zo zisku strieborných medailí. V počte víťazstiev je v historických tabuľkách na šiestom mieste (459), 64-krát vychytal shutout.