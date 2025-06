NHL: Švédsky obranca Freij uzavrel nováčikovskú zmluvu s Winnipegom

Winnipeg 15. júna (TASR) - Vedenie kanadského hokejového klubu NHL Winnipeg Jets uzavrelo so švédskym obrancom Alfonsom Freijom trojročnú nováčikovskú zmluvu. V nedeľu o tom informoval klub na svojom webe.



Devätnásťročný Freij si na základe tejto zmluvy zarobí ročne 975.000 dolárov. V minulej sezóne nastupoval v druhej najvyššej švédskej súťaži, v drese IF Björklöven odohral 29 duelov, v ktorých dal dva góly a pridal šesť asistencií. Okrem toho nastupoval aj v juniorskom tíme Björklövenu.



Freij je mládežnícky reprezentant Tre Kronor a minulý rok sa predstavil aj na majstrovstvách sveta do 18 rokov v Kanade. V siedmich dueloch strelil dva góly, jeden z nich do siete Slovákov, keď v zápase o bronz zvýšil na 3:0 a Švédi napokon zvíťazili 4:0.



Jets si ho vybrali v drafte 2024 v druhom kole z 37. miesta.