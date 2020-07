Mladý útočník Lindblom predĺžil zmluvu s Philadelphiou

Philadelphia 22. júla (TASR) - Švédsky hokejista Oskar Lindblom a vedenie klubu NHL Philadelphia Flyers sa dohodli na predĺžení spolupráce. Nový trojročný kontrakt vynesie 23-ročnému útočníkovi deväť miliónov dolárov, ročne teda zarobí v priemere tri milióny USD.



Súčasná nováčikovská zmluva vyprší Lindblomovi po tejto sezóne, ak by nepodpísal novú, stal by sa obmedzeným voľným hráčom. "Som nadšený, že budem môcť byť súčasťou Flyers aj v ďalších troch sezónach. Podpora, ktorú som dostal od organizácie, fanúšikov a celej NHL, bola ohromná. Chcem sa poďakovať Flyers za to, že mi dali príležitosť a teším sa, že budem môcť pomôcť mužstvu k úspechom," citoval portál tsn.ca Lindbloma, ktorý 2. júla úspešne ukončil liečbu rakoviny.



Účastník MS 2019 na Slovensku nazbieral v tomto ročníku NHL 18 bodov (11+7) v 30 zápasoch predtým, než mu v decembri diagnostikovali vzácny typ kostného nádoru, tzv. Ewingov sarkóm. Je jeden z finalistov na zisk Trofeje Billa Mastertona, udeľujú hráčovi, ktorý spája svoje hokejové majstrovstvo s príkladnou oddanosťou a vernosťou hokeju.