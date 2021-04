Tampa Bay a Florida putujú do play off, na ľade sa predviedol Černák

Slovenský hokejista Erik Černák (81) z Tampy Bay Lighting a Connor Murphy z Chicaga Blackhawks sa bijú počas zápasu zámorskej hokejovej NHL 27. apríla 2021 v Chicagu. Foto: TASR/AP

výsledky:



Columbus - Detroit 1:0 pp a sn

New Jersey - Philadelphia 6:4

New York Rangers - Buffalo 3:1

Pittsburgh - Boston 1:3

Washington - New York Islanders 1:0

Chicago - Tampa Bay 4:7 /za hostí ČERNÁK 1+1/

Nashville - Florida 4:7

Dallas - Carolina 1:5



New York 28. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay a Floridy si v noci na stredu zaistili miestenku v play off zámorskej NHL. V drese Lightning zažiaril slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa na výhre obhajcu Stanleyho pohára na ľade Chicaga 7:4 podieľal gólom a asistenciou. Okrem toho sa v druhej tretine pobil s Connorom Murphym a dosiahol hetrik Gordieho Howea.V 39 zápasoch základnej časti nazbieral 23-ročný zadák pätnásť kanadských bodov za štyri góly a jedenásť asistencií. Tampa figuruje po tretej výhre za sebou na tretej priečke Centrálnej divízie o bod za Floridou, tri stráca na vedúcu Carolinu.New Jersey zdolalo Philadelphiu 6:4 a ukončilo desaťzápasovú šnúru prehier, už dávnejšie však stratilo šancu prebojovať sa do vyraďovačky.