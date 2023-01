NHL: Tampa Bay aj s Černákom zvíťazila v Chicagu 4:1

NHL - výsledky:



Toronto - St. Louis 5:6 pp a sn, Ottawa - Columbus 4:0, New York Rangers - Carolina 5:3, Washington - Buffalo 4:5 pp, Florida - Arizona 5:3, Nashville - Montreal 6:3, Winnipeg - Calgary 3:2, Chicago - Tampa Bay 1:4, Edmonton - Seattle 2:5, Vancouver - New York Islanders 2:6, Los Angeles - Dallas 3:2

New York 4. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave aj so slovenským obrancom Erikom Černákom zdolali v NHL Chicago na ihrisku súpera 4:1. V noci na stredu sa predstavili na ľade aj ďalší traja Slováci, no Juraj Slafkovský, Adam Ružička a ani Martin Fehérváry sa z víťazstva netešili a do kanadského bodovania sa nezapísali.Slafkovský nastúpil za Montreal na ľade tímu Nashville Predators od úvodu v treťom útoku, Canadiens prehrali 3:6. Ružička naskočil za Calgary v štvrtom útoku na 9:47 min, Flames však podľahli Winnipegu u súpera 2:3. Washington s obrancom Fehérvárym získal aspoň bod, Capitals neuspeli proti Buffalu 4:5 po predĺžení.