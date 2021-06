NHL: Tampa Bay postúpila opäť do finále, Černák sa vrátil do zostavy

TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS 1:0 (0:0, 1:0. 0:0)



Gól: 22. Gourde (Cirelli, Killorn). Brankári: Vasilevskij - Varlamov, strely na bránku: 31:18.



/konečný stav série: 4:3/

New York 26. júna (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning druhýkrát za sebou postúpili do finále play off NHL. V semifinále si opäť poradili s New Yorkom Islanders, keď v piatkovom siedmom dueli zvíťazili 1:0 a v sérii uspeli 4:3. Do zostavy "" sa po dvoch zápasoch vrátil po zranení slovenský obranca Erik Černák a odohral 19:50 minúty. Tampa Bay zabojuje o pohár s Montrealom Canadiens, prvý zápas je na programe v pondelok na Floride.Víťazný gól strelil v úvode druhej tretiny Yanni Gourde, ktorý sa presadil vo vlastnom oslabení. Výraznú zásluhu na postupe mal aj brankár Andrej Vasilevskij s 18 zákrokmi a druhým čistým kontom z uplynulých troch zápasov. "," uviedol Vasilevskij.Útočník Lightning Brayden Point ukončil svoju deväťzápasovú gólovú šnúru a nedosiahol na rekord Reggieho Leacha, ktorý v roku 1976 v drese Philadelphie skóroval vo vyraďovačke desaťkrát za sebou. "," uviedol pre nhl.com tréner "bleskov" Jon Cooper.V zostave Tampy sa predstavil aj Nikita Kučerov, ruský útočník utrpel v predchádzajúcom dueli nešpecifikované zranenie a jeho štart nebol istý. "," uviedol Kučerov." boli po zápase pochopiteľne sklamaní, center Mathew Barzal uviedol: "."Tréner Islanders Barry Trotz športovo uznal kvalitu súpera: "."Erik ČERNÁK (Tampa) 19:50 0 0 0 0 3 0/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/