NHL: Tampa Bay prvýkrát v sezóne prehrala, Černák s asistenciou

New York 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák si pripísal druhú asistenciu v sezóne. V zápase na ľade Ottawy sa podieľal na prvom góle Tampy Bay, ktorá napokon prvýkrát v novom ročníku prehrala. Na triumfe "senátorov" 5:4 sa najvýraznejšie podieľal útočník Drake Batherson, ktorý strelil dva góly a na jeden prihral.



Hostia dokázali v zápase stiahnuť manko 0:2 aj 2:3, no napokon odišli bez bodov. Černák získal druhý kanadský bod v sezóne v 22. minúte. Za stavu 0:2 posunul puk partnerovi z obrannej dvojice Ryanovi McDonaghovi, ktorého krížnu prihrávku zužitkoval Nikita Kučerov na presnú strelu bez prípravy. Ruský útočník má po štyroch odohratých zápasoch na konte už sedem gólov. Oba tímy majú na konte po šesť bodov, Ottawa však odohrala už päť zápasov, Tampa Bay štyri. Černák strávil na ľade celkovo 19:49 min a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod.







NHL - výsledok:



Ottawa - Tampa Bay 5:4