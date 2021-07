NHL: Tampa Bay s Černákom obhájila Stanleyho pohár

Finále play off NHL

piaty zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - MONTREAL CANADIENS 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: 34. Colton (Savard, McDonagh). Rozhodovali: Dwyer, O´Rourke - Cormier, Cherrey, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 18.110 divákov (vypredané).



Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, ČERNÁK, McDonagh, Savard, Sergačov - Kučerov, Point, Palát - Stamkos, Cirelli, Colton - Coleman, Gourde, Goodrow - Joseph, Johnson, Maroon



Montreal: Price - Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Kulak, Romanov - Gallagher, Danault, Toffoli - Caufield, Suzuki, Anderson - Lehkonen, Evans, Byron - Perry, Staal, Armia



/konečný výsledok série: 4:1, Tampa získala Stanleyho pohár/

Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):

24 - Montreal Canadiens

13 - Toronto Maple Leafs

11 - Detroit Red Wings

6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks

5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins

4 - New York Islanders, New York Rangers

3 - New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning

2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers

1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Washington Capitals, St. Louis Blues

Prehľad doterajších víťazov Stanleyho pohára podľa jednotlivých rokov (v zátvorkách slovenskí držitelia): 2021 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)

2020 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)

2019 St. Louis Blues

2018 Washington Capitals

2017 Pittsburgh Penguins

2016 Pittsburgh Penguins

2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)

2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)

2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)

2012 Los Angeles Kings

2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)

2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)

2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)

2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)

2007 Anaheim Ducks

2006 Carolina Hurricanes

2005 výluka

2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)

2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)

2002 Detroit Red Wings

2001 Colorado Avalanche

2000 New Jersey Devils

1999 Dallas Stars

1998 Detroit Red Wings

1997 Detroit Red Wings

1996 Colorado Avalanche

1995 New Jersey Devils

1994 New York Rangers

1993 Montreal Canadiens

1992 Pittsburgh Penguins

1991 Pittsburgh Penguins

1990 Edmonton Oilers

1989 Calgary Flames

1988 Edmonton Oilers

1987 Edmonton Oilers

1986 Montreal Canadiens

1985 Edmonton Oilers

1984 Edmonton Oilers

1983 New York Islanders

1982 New York Islanders

1981 New York Islanders

1980 New York Islanders

1979 Montreal Canadiens

1978 Montreal Canadiens

1977 Montreal Canadiens

1976 Montreal Canadiens

1975 Philadelphia Flyers

1974 Philadelphia Flyers

1973 Montreal Canadiens

1972 Boston Bruins

1971 Montreal Canadiens

1970 Boston Bruins

1969 Montreal Canadiens

1968 Montreal Canadiens

1967 Toronto Maple Leafs

1966 Montreal Canadiens

1965 Montreal Canadiens

1964 Toronto Maple Leafs

1963 Toronto Maple Leafs

1962 Toronto Maple Leafs

1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)

1960 Montreal Canadiens

1959 Montreal Canadiens

1958 Montreal Canadiens

1957 Montreal Canadiens

1956 Montreal Canadiens

1955 Detroit Red Wings

1954 Detroit Red Wings

1953 Montreal Canadiens

1952 Detroit Red Wings

1951 Toronto Maple Leafs

1950 Detroit Red Wings

1949 Toronto Maple Leafs

1948 Toronto Maple Leafs

1947 Toronto Maple Leafs

1946 Montreal Canadiens

1945 Toronto Maple Leafs

1944 Montreal Canadiens

1943 Detroit Red Wings

1942 Toronto Maple Leafs

1941 Boston Bruins

1940 New York Rangers

1939 Boston Bruins

1938 Chicago Black Hawks

1937 Detroit Red Wings

1936 Detroit Red Wings

1935 Montreal Maroons

1934 Chicago Black Hawks

1933 New York Rangers

1932 Toronto Maple Leafs

1931 Montreal Canadiens

1930 Montreal Canadiens

1929 Boston Bruins

1928 New York Rangers

1927 Ottawa Senators

1926 Montreal Maroons

1925 Victoria Cougars

1924 Montreal Canadiens

1923 Ottawa Senators

1922 Toronto St. Pats

1921 Ottawa Senators

1920 Ottawa Senators

1919 Toronto Arenas

1918 Toronto Arenas

1917 Seattle Metropolitans

1916 Montreal Canadiens

1915 Vancouver Millionaires

1914 Toronto Blueshirts

1913 Quebec Bulldogs

1912 Quebec Bulldogs

1911 Ottawa Senators

1910 Montreal Wanderers

1909 Ottawa Senators

1908 Montreal Wanderers

1907 Montreal Wanderers

1906 Montreal Wanderers

1905 Ottawa Silver Seven

1904 Ottawa Silver Seven

1903 Ottawa Silver Seven

1902 Montreal A. A. A.

1901 Winnipeg Victorias

1900 Montreal Shamrocks

1899 Montreal Shamrocks

1898 Montreal Victorias

1897 Montreal Victorias

1896 Montreal Victorias

1895 Montreal Victorias

1894 Montreal A. A. A.

1893 Montreal A. A. A.



Tampa Bay 8. júla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay obhájili Stanleyho pohár. V noci na štvrtok zvíťazili v piatom súboji play off NHL doma nad Montrealom 1:0 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. V drese Lightning sa zo zisku titulu teší po roku znovu aj slovenský obranca Erik Černák. "Blesky" vybojovali celkovo tretiu majstrovskú trofej (2004, 2020, 2021).O triumfe Tampy rozhodol gól Rossa Coltona z 34. minúty. Oporou Lightning bol ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý si udržal čisté konto. Slovenský krídelník Tomáš Tatar opäť chýbal v zostave Montrealu.Colton sa stal siedmym nováčikom v histórii NHL, a druhým v tzv. modernej ére, ktorý strelil rozhodujúci gól v poslednom zápase play off. Pred ním sa to podarilo v roku 2003 Mikeovi Ruppovi z New Jersey Devils.Prvá tretina herne patrila Tampe, ktorej hráči boli aktívnejší. Montrealu nedovolili otvoriť skóre ani v 9. minúte, keď hrali po fauloch Ruttu a Černáka v dvojnásobnom oslabení. Krátko na to ani "blesky" nevyužili dvojnásobnú presilovku, keď brankár Price viackrát podržal Canadiens. Kanadský tím v druhej časti zvýšil aktivitu, ale bez želaného efektu. Brankár Tampy Vasilevskij bol pre nich veľká prekážka a jeho spoluhráči zblokovali viacero striel. Prvý, a napokon jediný gól zápasu, priniesla 34. minúta. Obranca Savard ideálne našiel Coltona, ktorý pred odkrytou bránkou nezaváhal - 1:0. Lightning sa v tretej časti nestiahli do defenzívy a vrátili sa k ofenzívnej aktivite. Canadiens viackrát v útoku riskovali, ale Vasilevskij i Price podržali svoje tímy. Hráči Montrealu vystupňovali tlak v závere zápasu, ale Caufield trafil v najväčšej šanci hostí iba do žŕdky.(nhl.com):obranca Tampy Bay:tréner Tampy Bay: