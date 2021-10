Tampa Bay s Černákom prehrala s Predators v prípravnom zápase

výsledky:



Tampa Bay - Nashville 2:6

Detroit - Buffalo 6:2

Boston - Philadelphia 4:2

Colorado - Minnesota 6:4

Los Angeles - Vegas 3:1

Anaheim - San Jose 1:3





New York 1. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v prípravnom zápase pred štartom nového ročníka NHL na domácom ľade s Nashvillom 2:6. V drese úradujúceho víťaza Stanleyho pohára odohral duel slovenský obranca Erik Černák, na ľade strávil takmer 20 minút. Do kanadského bodovania sa nezapísal, zaznamenal dve strely a päť hitov.V drese Predators sa dvoma gólmi prezentovali Filip Forsberg a Jegor Afanasjev, Tampa prehrala aj v druhom prípravnom zápase pred sezónou. Detroit v domácej Little Caesars Arena zdolal Buffalo 6:2, Robby Fabbri dal dva góly a Pius Suter prispel k výhre troma asistenciami.