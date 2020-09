NHL: Tampa Bay s Černákom zdolala NY Islanders aj v druhom zápase

Play off NHL:



finále Východnej konferencie, druhý zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - NEW YORK ISLANDERS 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 19. Hedman (Goodrow), 60. Kučerov (McDonagh) - 2. Martin (Leddy). Brankári: Vasilevskij - Varlamov, strely na bránku: 21:28. Stav série: 2:0



Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 15:36 0 0 0 0 1 0

/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Edmonton 10. septembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning uspeli aj v druhom súboji finále play off Východnej konferencie NHL. V noci na štvrtok zdolali New York Islanders 2:1 a v sérii vedú 2:0 na zápasy. Slovenský obranca Erik Černák odohral za Tampu 15:36 minúty a pripísal si jeden strelecký pokus. Tretí duel je v Edmontone na programe v noci na sobotu o 2.00 SELČ.Víťazný gól Lightning strelil 8,8 sekundy pred koncom riadneho hracieho času ruský útočník Nikita Kučerov. Tampa v záverečných sekundách zavrela "ostrovanov" v ich pásme, Yanni Gourde a Ondřej Palát ešte Semjona Varlamova neprekonali, ale podarilo sa to Kučerovovi strelou bez prípravy po krížnej prihrávke obrancu Ryana McDonagha. "," uviedol pre nhl.com hrdina zápasu. Islanders po "výprasku" 2:8 v prvom stretnutí, pod čo sa podpísalo aj cestovanie z Toronta do Emontonu a krátky čas na prípravu, vstúpili do zápasu výborne. Už po 84 sekundách sa presadil útočník štvrtej formácie Matt Martin a svojím piatym gólom v play off otvoril skóre. "," povedal Martin.Tampa vyrovnala minútu a pol pred koncom prvej tretiny zásluhou Victora Hedmana, švédsky obranca prekonal Varlamova strelou od modrej čiary a dal svoj siedmy gól v play off. "," povedal Hedman, ktorý skóroval vo štvrtom zápase za sebou. Dlhšiu sériu v play off spomedzi obrancov mal v histórii NHL len Paul Coffey, ktorý sa v roku 1983 zapísal medzi strelcov v piatich stretnutiach v rade.Islanders mohli ísť v tretej tretine do vedenia, ale nevyužili 38-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, čo bol jeden z kľúčových momentov duelu. "," poznamenal útočník newyorského tímu Brock Nelson.Škvrnou na víťazstve "bleskov" je zranenie najproduktívnejšíeho hráča tímu a druhého najlepšie bodujúceho hráča celej play off Braydena Pointa, ktorý odstúpil zo zápasu v druhej tretine. Dvadsaťštyriročný center sa pravdepodobne zranil na konci prvej tretiny, keď spadol pri mantineli po kontakte s obrancom Islanders Ryanom Pulockom. V druhej časti sa ešte na ľad vrátil, ale absolvoval len dve striedania a potom ľad opustil. "" povedal tréner Tampy Jon Cooper."Blesky" dohrali zápas len s deviatimi útočníkmi, pretože už v prvej tretine dostal trest na päť minút a do konca zápasu za narazanie na mantinel Alex Killorn. Obeťou jeho nešetrného zákroku bol Nelson, ktorý zamieril do ošetrovne, ale do zápasu sa vrátil. V zostave Islanders dostal šancu Andrew Ladd, ktorý nahradil Derricka Brassarda a nastúpil na svoj prvý zápas v play off od roku 2016. Lightning vyhrali šiesty zápas play off za sebou a priblížili sa k postupu do tretieho finále v klubovej histórii (2004, 2015). Víťazstvo vychytal Andrej Vasilevskij, ruský brankár zastavil 27 striel Islanders.