NHL: Tampa Bay s Černákom získala Stanleyho pohár

finále play off NHL (Edmonton)



šiesty zápas:



DALLAS STARS - TAMPA BAY LIGHTNING 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)



Góly: 13. Point (Kučerov, Hedman), 28. Coleman (Paquette, Maroon). Rozhodovali: Sutherland, McCauley - MacPherson, Kovachik, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku: 22:29, bez divákov.



Dallas: Chudobin - Klingberg, Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Hanley, SEKERA - Radulov, Pavelski, Benn - Perry, Seguin, Kiviranta - Gurianov, Dowling, Janmark - Caamano, Dickinson, Cogliano. Tréner: R. Bowness



Tampa Bay: Vasilevskij - Shattenkirk, Hedman, ČERNÁK, Sergačov, Bogosian, McDonagh - Kučerov, Point, Palát - Johnson, Cirelli, Killorn - Coleman, Gourde, Goodrow - Volkov, Paquette, Maroon. Tréner: J. Cooper



/konečný výsledok série: 2:4, Tampa získala Stanleyho pohár/

Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):





24 - Montreal Canadiens



13 - Toronto Maple Leafs



11 - Detroit Red Wings



6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks



5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins



4 - New York Islanders, New York Rangers



3 - New Jersey Devils



2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers, Tampa Bay Lightning



1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Washington Capitals, St. Louis Blues



Černák sa stal desiatym slovenským víťazom Stanleyho pohára

Obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Prehľad slovenských víťazov Stanleyho pohára:



1961 - Stan Mikita (Chicago)



2003 - Jiří Bicek (New Jersey)



2004 - Martin Cibák (Tampa Bay)



2008 - Tomáš Kopecký (Detroit)



2009 - Miroslav Šatan (Pittsburgh)



2010 - Marián Hossa a Tomáš Kopecký (Chicago)



2011 - Zdeno Chára (Boston)



2013 - Marián Hossa a Michal Handzuš (Chicago)



2014 - Marián Gáborík (Los Angeles)



2015 - Marián Hossa (Chicago)



2020 - Erik Černák (Tampa Bay)



Edmonton 29. septembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V noci na utorok zvíťazili v šiestom súboji finále play off NHL nad Dallasom 2:0 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. V drese Lightning oslavuje aj Erik Černák, 23-ročný obranca sa stal desiatym Slovákom, ktorý zdvihol nad hlavu slávny pohár."Blesky" poslal v 13. minúte do vedenia v presilovke Brayden Point, v 28. minúte poistil triumf Blake Coleman. Oporou Lightning bol ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý zneškodnil všetkých 22 striel súpera a udržal si čisté konto.Tampa vybojovala druhú majstrovskú trofej v histórii, premiérovo ju dobyla v roku 2004, keď sa z jej zisku tešil aj slovenský útočník Martin Cibák. Dallas si bude musieť na zisk svojho druhého pohára počkať, v drese Stars sa predstavil aj slovenský obranca Andrej Sekera, ktorý rovnako ako Černák nastúpil premiérovo vo finále play off.Tampa Bay Lightning (Erik Černák)St. Louis BluesWashington CapitalsPittsburgh PenguinsPittsburgh PenguinsChicago Blackhawks (Marián Hossa)Los Angeles Kings (Marián Gáborík)Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)Los Angeles KingsBoston Bruins (Zdeno Chára)Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)Anaheim DucksCarolina HurricanesvýlukaTampa Bay Lightning (Martin Cibák)New Jersey Devils (Jiří Bicek)Detroit Red WingsColorado AvalancheNew Jersey DevilsDallas StarsDetroit Red WingsDetroit Red WingsColorado AvalancheNew Jersey DevilsNew York RangersMontreal CanadiensPittsburgh PenguinsPittsburgh PenguinsEdmonton OilersCalgary FlamesEdmonton OilersEdmonton OilersMontreal CanadiensEdmonton OilersEdmonton OilersNew York IslandersNew York IslandersNew York IslandersNew York IslandersMontreal CanadiensMontreal CanadiensMontreal CanadiensMontreal CanadiensPhiladelphia FlyersPhiladelphia FlyersMontreal CanadiensBoston BruinsMontreal CanadiensBoston BruinsMontreal CanadiensMontreal CanadiensToronto Maple LeafsMontreal CanadiensMontreal CanadiensToronto Maple LeafsToronto Maple LeafsToronto Maple LeafsChicago Black Hawks (Stan Mikita)Montreal CanadiensMontreal CanadiensMontreal CanadiensMontreal CanadiensMontreal CanadiensDetroit Red WingsDetroit Red WingsMontreal CanadiensDetroit Red WingsToronto Maple LeafsDetroit Red WingsToronto Maple LeafsToronto Maple LeafsToronto Maple LeafsMontreal CanadiensToronto Maple LeafsMontreal CanadiensDetroit Red WingsToronto Maple LeafsBoston BruinsNew York RangersBoston BruinsChicago Black HawksDetroit Red WingsDetroit Red WingsMontreal MaroonsChicago Black HawksNew York RangersToronto Maple LeafsMontreal CanadiensMontreal CanadiensBoston BruinsNew York RangersOttawa SenatorsMontreal MaroonsVictoria CougarsMontreal CanadiensOttawa SenatorsToronto St. PatsOttawa SenatorsOttawa SenatorsToronto ArenasToronto ArenasSeattle MetropolitansMontreal CanadiensVancouver MillionairesToronto BlueshirtsQuebec BulldogsQuebec BulldogsOttawa SenatorsMontreal WanderersOttawa SenatorsMontreal WanderersMontreal WanderersMontreal WanderersOttawa Silver SevenOttawa Silver SevenOttawa Silver SevenMontreal A. A. A.Winnipeg VictoriasMontreal ShamrocksMontreal ShamrocksMontreal VictoriasMontreal VictoriasMontreal VictoriasMontreal VictoriasMontreal A. A. A.Montreal A. A. A.Erik Černák sa stal desiatym slovenským víťazom Stanleyho pohára. Dvadsaťtriročný obranca sa radoval zo zisku trofeje už vo svojej druhej sezóne v NHL, keď s Tampou triumfoval vo finálovej sérii s Dallasom 4:2 na zápasy.Slovenský hokej sa dočkal majstrovského pohára po piatich rokoch, v roku 2015 sa tešil Marián Hossa v drese Chicaga. Vlani neuspel vo finále Boston so Zdenom Chárom, rok predtým Vegas s Tomášom Tatarom. Černák si dokázal už v premiérovej sezóne vybudovať stabilné miesto v obrane Lightning a vo svojom druhom profiligovom ročníku, ktorý pre pandémiu koronavírusu vyvrcholil atypicky v edmontonskej "bubline" až v závere septembra, zdvihol nad hlavu slávny strieborný grál. Vďaka nemu by sa mala trofej ukázať aj v Košiciach - po 17 rokoch, v roku 2003 ju tam priniesol útočník New Jersey Jiří Bicek.Najviac získaných Stanleyho pohárov spomedzi rodákov spod Tatier má Marián Hossa, ktorý sa s Chicagom radoval trikrát. Nasleduje dvojnásobný víťaz Tomáš Kopecký, po jednom prsteni majú doma Marián Gáborík, Michal Handzuš, Zdeno Chára, Miroslav Šatan, Martin Cibák a Jiří Bicek. Úplne prvým slovenským víťazom najslávnejšej klubovej trofeje bol Stan Mikita, rodák z dnes už nejestvujúcej obce Sokolče vybojoval pohár so Chicagom v roku 1961.