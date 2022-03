Tampa Bay s Černákom zvíťazila nad Carolinou 4:3 po predĺžení

výsledky:



Boston - Toronto 4:6, Columbus - NY Islanders 3:4, Pittsburgh - NY Rangers 2:3, Florida - Montreal 7:4, Tampa Bay - Carolina 4:3 pp, Minnesota - Philadelphia 4:1, Nashville - Ottawa 4:1, Calgary - Colorado 1:2, Anaheim - Dallas 2:3

New York 30. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NHL nad Carolinou 4:3 po predĺžení. O triumfe "bleskov" rozhodol v extračase Steven Stamkos. Černák odohral vyše 22 minút a pripísal si dve mínusky. Do štatistík kanadského bodovania sa nezapísal už 18 zápasov, naposledy sa mu to podarilo 13. januára.Lightning trikrát v zápase prehrávali, ale zakaždým náskok hostí vyrovnali a napokon v predĺžení rozhodol v presilovke Stamkos svojim 30. gólom v sezóne. Kapitán “bleskov” po prihrávke Nikitu Kučerova prekonal Anttiho Raantu strelou švihom spomedzi kruhov.povedal pre nhl.com tréner Tampy Jon Cooper. Stamkos pridal ku gólu aj dve asistencie, Brayden Point mal bilanciu 1+1 a Kučerov si pripísal tri gólové nahrávky. Stamkos dosiahol na 30 gólovú métu siedmykrát, čím prekonal doterajší klubový rekord Martina St. Louisa. Súčasného trénera Montrealu prekonal Stamkos aj v počte gólov v predĺžení, tento bol jeho jedenásty. Tampa vyhrala tretí zápas za sebou a drží si druhé miesto v Atlantickej divízii. Na vedúcu Floridu stráca šesť bodov, pred Torontom má jednobodový náskok. Góly Hurricanes strelili Nino Niederreiter, Seth Jarvis a Sebastian Aho, ktorý sa takisto dostal na hranicu 30 presných zásahov. Hráči Caroliny hrali dva zápasy za dva dni, v noci na pondelok vyhrali vo Washingtone 6:1.povedal tréner “Canes” Rod Brind’Amour. Carolina je na čele Metropolitnej divízie s päťbodovým náskokom pred NY Rangers.New York Islanders zvíťazili na ľade Columbusu 4:3. Slovenský obranca hostí Zdeno Chára odohral vyše 20 minút a do štatistík si zapísal jednu strelu na bránku aj dva plusové body. Za "ostrovanov" strelil Brock Nelson 32. gól v sezóne, čím si vytvoril kariérne maximum a skóroval v štvrtom zápase za sebou. Bol to jeho jubilejný 200. gól v kariére. Od 17. februára dal 17 gólov v 22 zápasoch. Tridsaťročný center strelil v marci 13 gólov, čo naposledy v drese Islanders dokázal v roku 1996 bývalý slovenský útočník Žigmund Pálffy.povedal tréner “ostrovanov” Barry Trotz. V bránke chytal spoľahlivo Semjon Varlamov (42 zákrokov), Anders Lee a Mathew Barzal si pripísali po dve asistencie. “Ostrovania” prehrávali 0:1, ale štyrmi gólmi za sebou strhli vedenie na svoju stranu. Blue Jackets už len znížili na rozdiel jedného gólu a pripísali si štvrtú prehru za sebou. Dva góly Columbusu strelil obranca Vladislav Gavrikov, Patrik Laine mal dve asistencie.povedal Gavrikov. Blues Jackets chýbali pre COVID-19 tréner Brad Larsen aj jeho asistent Steve McCarthy. Tím viedol ďalší z asistentov Pascal Vincent.Minnesota na domácom ľade zdolala Philadelphiu 4:1 a ťahá sériu siedmich víťazstiev. Druhé víťazstvo v druhom štarte v drese Wild vychytal Marc-Andre Fleury, ktorý chytil 32 striel. Vo štvrtom zápase za sebou sa medzi strelcov zapísal Kirill Kaprizov, ktorý dal svoj 37. gól v sezóne, Joel Eriksson Ek a Frederick Gaudreau mali bilanciu 0+2. Minnesota je v Centrálnej divízii druhá o štyri body za Nashvillom. Flyers prehrali tretí zápas za sebou a prišli už aj o teoretickú šancu postúpiť do bojov o Stanley Cup.povedal Gaudreau.Desať gólov padlo v Bostone, kde Toronto vyhralo 6:4 a upevnilo si tretie miesto v Atlantickej divízii. Auston Matthews strelil 49. gól v sezóne a osamostatnil sa na čele tabuľky strelcov, keď má o jeden presný zásah viac ako Leon Draisaitl z Edmontonu. Obranca Morgan Rielly pridal ku gólu aj asistenciu, už v prvej tretine musel pre zranenie slabín striedať brankár Petr Mrázek. Duel dochytal Erik Källgren, ktorý zaznamenal 23 zásahov. Toronto viedlo v závere druhej tretiny 6:1, domáci hokejisti rozbehli stíhaciu jazdu, ale podarilo sa im už len znížiť na rozdiel dvoch gólov.povedal tréner “javorových listov” Sheldon Keefe. Za Boston mal bilanciu 1+1 český útočník David Pastrňák, ktorý potvrdil dobrú formu.uviedol kormídelník Bruins Bruce Cassidy.Jonathan Huberdeau strelil pri víťazstve Floridy nad Montrealom 7:4 dva góly a 70. asistenciou v sezóne vyrovnal rekord NHL spomedzi ľavých krídel. Huberdeau asistoval pri góle Aleksandra Barkova do prázdnej bránky a vyrovnal zápis Joea Juneaua z Bostonu Bruins zo sezóny 1992/1993. Bola to zároveň jubilejná 400. asistencia Huberdeaua a s 93 bodmi si vytvoril kariérne maximum.povedal 28-ročný Kanaďan, ktorý v úvode tretej tretiny zlomil nerozhodný stav 4:4. Panthers strelili v tejto sezóne 265 gólov a vylepšili svoj rekord zo sezóny 2018-19.