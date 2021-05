NHL: Tampa Bay uspela v prvom zápase na ľade Caroliny, Černák nedohral

2. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/



prvý zápas finále Centrálnej divízie:



Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1:2



/stav série: 0:1/







prvý zápas finále Západnej divízie:



Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 7:1



/stav série: 1:0/

New York 31. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay ako obhajcovia Stanleyho pohára zvíťazili v prvom zápase finále Centrálnej divízie play off NHL na ľade Caroliny 2:1. Duel nedohral slovenský obranca hostí Erik Černák, ktorý zamieril do šatne 1:45 minúty pred koncom druhej tretiny po zákroku domácej dvojice Vincent Trocheck, Andrej Svečnikov. Podľa trénera Lightning Jona Coopera by však mal byť v poriadku.V úvodnom stretnutí finále Západnej divízie triumfovalo Colorado na vlastnom ľade nad Vegas vysoko 7:1. Dva góly a asistenciu si v drese Avalanche pripísali kapitán Gabriel Landeskog aj Nathan MacKinnon. Štyri body za gól a tri asistencie nazbieral obranca Cale Makar.