NHL: Tampa Bay v zostave s Černákom zdolala Ottawu

Na archívnej snímke hokejista Erik Černák. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Černák odohral 14:18 min a pripísal si na konto mínusový bod.

New York 28. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Ottawou Senators 4:2, hoci po prvej tretine prehrávali 0:2. O triumfe „bleskov" rozhodli v treťom dejstve Emil Lilleberg a Jake Guentzel. Černák odohral 14:18 min a pripísal si na konto mínusový bod. Hráči New Yorku Islanders zdolali Floridu Panthers 5:2, hosťom nepomohli ani dva rýchle góly Matthewa Tkachuka.

NHL - sobota:

Tampa Bay - Ottawa 4:2, New York Islanders - Florida 5:2
