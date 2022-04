NHL: Tampa Bay vyhrala na ľade Islanders, gól Cháru domácim nepomohol

NHL - výsledky:

Buffalo - Chicago 3:2 pp,

Montreal - Florida 10:2,

New Jersey - Detroit 3:5,

New York Rangers - Washington 3:2,

Philadelphia - Ottawa 2:4,

Pittsburgh - Columbus 5:3,

Toronto - Boston 5:2,

New York Islanders - Tampa Bay 4:6,

Minnesota - Colorado 4:1,

St. Louis - Vegas 4:7,

Winnipeg - Calgary 3:1,

Dallas - Anaheim 4:2,

Edmonton - Vancouver 3:2 pp a sn,

Seattle - San Jose 3:0,

Arizona - Nashville 5:4

Dvojice 1. kola play off /na 4 víťazstvá/:



Východná konferencia:

Florida Panthers - Washington Capitals

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning

Carolina Hurricanes - Boston Bruins

New York Rangers - Pittsburgh Penguins



Západná konferencia:

Colorado Avalanche - Nashville Predators

Minnesota Wild - St. Louis Blues

Calgary Flames - Dallas Stars

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v NHL na ľade New Yorku Islanders 6:4. Aj vďaka desiatemu hetriku Stevena Stamkosa v kariére rozhodli o tom, že v pozícii dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára nastúpia v 1. kole play off proti Torontu. Pri prvom zásahu svojho kapitána asistoval Erik Černák. Ďalší slovenský obranca Zdeno Chára strelil v drese domácich druhý gól v sezóne a dal možno symbolickú bodku za svojou bohatou kariérou. Prvé kolo play off štartuje v noci na utorok SELČ.Chára necelú minútu pred koncom strelou od modrej čiary prekonal Andreja Vasilevského a znížil na 4:5. Z pôvodného záberu sa zdalo, že puk ešte niekto tečoval, ale opakovaný záber potvrdil, že to bol Chárov gól, a fanúšikovia v UBS Aréne boli vo vytržení. Meno slovenského obrancu skandovali domáci priaznivci aj po tom, ako Brandon Hagel uzavrel víťazstvo Tampy Bay gólom do prázdnej bránky. Chára sa s kariérou oficiálne nerozlúčil, ale je možné, že odohral svoj posledný zápas.Štyridsaťpäťročného obrancu vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, po ktorom sa s ním lúčili spoluhráči, publikum, ale aj súperi z Tampy Bay a rozhodcovia. V pozápasovom rozhovore sa Chára prihovoril publiku.povedal Chára, ktorý odohral v tejto sezóne 72 z 82 zápasov základnej časti s bilancou 2+12. Celkovo nastúpil na 1680 duelov v NHL, najviac spomedzi všetkých obrancov v histórii profiligy, celkovo je na siedmom mieste. Jeho gól potešil aj spoluhráča Andersa Leeho.povedal Lee.Kým pre Cháru sa sezóna a možno aj kariére končí, jeho o 21 rokov mladší krajan Černák sa chystá na ďalšie play off. Dvojnásobný obhajca Stanley Cupu narazí na Toronto s najlepším strelcom Austonom Matthewsom. Černák odohral v záverečnom zápase základnej časti (55. v sezóne) 19 a pol minúty, zaznamenal 12. asistenciu a 13. bod a mal aj dve plusky. Islanders sa bo bojov o Stanley Cup neprebojovali prvýkrát od roku 2018.Florida, ktorá už získala Prezidentskú trofej za prvenstvo v základnej časti, prehrala v Montreale vysoko 2:10. Útočník Canadiens Cole Caufield strelil premiérový hetrik v NHL, brankár Carey Price si v jubilejnom 700. zápase v súťaži pripísal prvé víťazstvo od vlaňajšej finálovej série play off.povedal pre web nhl.com hetrikový hrdina Caufield, ktorý strelil v sezóne 23 gólov. Florida šetrila na play off viaceré opory, na zápas nenastúpili Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau, Claude Giroux ani obranca MacKenzie Weegar. Celý duel odchytal Jonas Johansson, ktorý nastúpil prvýkrát od 24. februára a zaznamenal 27 zákrokov.uviedol tréner Floridy Andrew Brunette.povedal tréner Canadiens Martin St. Louis. Po desiatom góle Montrealu, ktorý strelil Tyler Pitlick, skandovali diváci v Bell Centre "Guy, Guy, Guy", čím si pripomenuli nedávno zosnulú klubovú legendu Guya Lafleura, ktorý nosil na drese číslo 10.Do zostavy Calgary sa vrátil slovenský útočník Adam Ružička, Flames však prehrali vo Winnipegu 1:3. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym prehral na ľade New Yorku Rangers 2:3 a na úvod play off si zmeria sily s Floridou. New Jersey podľahlo Detroitu 3:5, útočník Tomáš Tatar opäť nenastúpil za Devils pre chorobu nesúvisiacu s COVID-19.