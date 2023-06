Tampa Bay vymenila Coltona do Colorada za voľbu v 2. kole draftu

Tampa Bay/Denver 28. júna (TASR) - Klub zámorskej NHL Tampa Bay Lightning vymenil útočníka Rossa Coltona do Colorada Avalanche. Získal za neho voľbu v 2. kole draftu 2023 z celkovej 37. pozície.



Colton bol súčasť organizácie Tampy Bay od draftu 2016, keď po ňom klub siahol zo 118. miesta. Do NHL sa presadil v sezóne 2020/2021 a na jej konci sa tešil zo Stanleyho pohára. V poslednom 5. finálovom zápase série proti Montrealu bol jediný strelec zápasu, v ktorom Lightning triumfovali 1:0. V základnej časti sezóny 2022/2023 odohral 81 zápasov, v ktorých nazbieral 32 kanadských bodov za 16 gólov a 16 asistencií. V 6 dueloch play off mal bilanciu 1+3.