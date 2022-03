Tampa Bay zdolala Detroit 3:1, New Jersey prehralo na ľade NY Rangers

NHL - výsledky:



Buffalo - Minnesota 5:4,

Tampa Bay - Detroit 3:1,

NY Rangers - New Jersey 3:1,

Columbus - Los Angeles 3:4 pp,

Winnipeg - Dallas 3:4 pp,

Carolina - Pittsburgh 3:2 pp,

Anaheim - Vegas 4:5

New York 5. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase NHL na domácom ľade nad Detroitom 3:1. Slovenský obranca Lightning Erik Černák odohral vyše 22 minút a zapísal si do štatistík dve strely.Nedarilo s New Jersey, ktoré prehralo na ľade New Yorku Rangers 1:3. Slovenský útočník Tomáš Tatar nebodoval, odohral takmer 11 minút a dvakrát vystrelil. Dallas bez zraneného slovenského obrancu Andreja Sekeru zvíťazil na ľade Winnipegu 4:3 po predĺžení.