NHL: Tampa Bay zvíťazila nad Edmontonom

Výsledky:



Buffalo - Columbus 4:3 pp, Florida - Philadalphia 2:6, New Jersey - Detroit 4:1, Tampa Bay - Edmonton 3:1, Toronto - Dallas 2:3, Ottawa - Arizona 3:2, Minnesota - New York Rangers 3:4 pp a sn, Nashville - New York Islandres 5:0, Colorado - Washington 2:3, Anaheim - Calgary 0:6, Vegas - St. Louis 6:5 pp

New York 14. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na piatok na domácom ľade nad Edmontonom 3:1. V drese víťazov odohral vyše 21 minút slovenský obranca Erik Černák, ktorý si do štatistík zapísal aj tri strely a až deväťTampa Bay natiahla víťaznú sériu na deväť zápasov, hoci nastúpila bez tria zranených útočníkov Nikitu Kučerova, Stevena Stamkosa a Anthonyho Cirelliho.povedal pre nhl.com Černák, ktorý sa v závere prvej tretiny dostal do konfliktu s tvrdým mužom Oilers Zachom Kassianom.Po jednom zo súbojov sa Černák a Kassian do seba zamotali a útočník Edmontonu pri vstávaní kopol slovenského obrancu korčuľou do hrude. Černák vyviazol z incidentu bez zranenia, nevylučovali ani rozhodcovia, ale na zákrok Kassiana si pravdepodobne NHL posvieti.uviedol Černák pre sportsnet. Kassian tvrdil, že išlo o reflex. "bránil sa útočník Edmontonu, ktorý už v tejto sezóne dostal dvojzápasový trest za bitku s Matthewom Tkachukom z Calgary.Edmonton hral druhý zápas bez kapitána Connora McDavida, na ľadenevyhral od 9. decembra 2009. Jednu asistenciu zaznamenal Leon Draisaitl a ako prvý hráč sa dostal na métu 90 bodov, ale práve po jeho veľkej chybe Oilers pykali. V druhej tretine za stavu 1:1 stratil nemecký útočník pred modrou čiarou puk a Yanni Gourde v oslabení skóroval na 2:1.Tento gól bol napokon víťazný, Lightning vyhrali doma desiatykrát za sebou a vyrovnali klubový rekord. Darilo sa aj Washingtonu, ktorý zvíťazil na ľade Colorada 3:2. Slovenský útočník Richard Pánik strávil na ľade vyše 12 minút. Avalanche viedli po prvej tretine 2:0, ale hostia skóre otočili. Víťazný gól strelil 2:04 min. pred záverom tretej tretiny T.J. Oshie, keď tečoval strelu Nicka Jensena.povedal Oshie pre tsn.ca. Capitals ukončili sériu dvoch prehier. V treťom zápase za sebou neskóroval Alexander Ovečkin, ktorému chýbajú dva zásahy na dosiahnutie 700 gólovej hranice. Na svojho bývalého spoluhráča Philippa Grubauera vyslal sedem strielpovedal útočník "lavín" Nathan MacKinnon, ktorý zaznamenal dve asistencie a dosiahol 80. bod v sezóne.V prvých 56 zápasoch sezóny sa podobný kúsok v drese Colorada podaril naposledy Joeovi Sakicovi v sezóne 1995-96. Zápas v hľadisku Pepsi Center sledoval osobne aj člen Siene slávy, bývalý skvelý švédsky útočník Peter Forsberg a vyslúžil si veľké ovácie publika.Toronto prehralo doma s Dallasom 2:3, do hry nezasiahli slovenskí obrancovia Martin Marinčin (Toronto) a Andrej Sekera (Dallas), ktorí zostali ako zdraví náhradníci na tribúne. Víťazný gól Stars strelil Tyler Seguin, ktorý ukončil 17 zápasové čakanie na presný zásah. Presadil sa prvýkrát od 28. decembra 2019. Asistenciu si pri jeho zápase pripísal 20-ročný útočník Jason Robertson, ktorý tak prvým bodom v kariére oslávil debut v NHL. Jeden z dvoch gólov Maple Leafs strelil Auston Matthews a so 41 zásahmi sa dotiahol na lídra kanonierov Davida Pastrňáka z Bostonu. Jubilejný 1000. zápas v kariére odohral útočník Dallasu Andrew Cogliano.povedal Cogliano pre nhl.com.