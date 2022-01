Ovečkin prispel dvoma gólmi k úspechu Capitals

NHL - výsledky:



Buffalo - Philadelphia 6:3, Boston - Winnipeg 3:2,

Colorado - Montreal 3:2 pp, New Jersey - Carolina 7:4,

New York Islanders - Toronto 1:3,

New York Rangers - Arizona 7:3,

Washington - Ottawa 3:2 pp,

Nashville - Detroit 4:1,

Minnesota - Chicago 4:3 pp,

Edmonton - Calgary 5:3,

San Jose - Tampa Bay 1:7

New York 23. januára (TASR) - Hokejisti New Jersey triumfovali v domácom zápase NHL nad Carolinou 7:4. Slováci v drese Devils Christián Jaroš ani Tomáš Tatar v gólovo úrodnom stretnutí nebodovali. Washington zdolal Ottawu 3:2 po predĺžení aj vďaka dvom gólom ruského kanoniera Alexandra Ovečkina, pre ktorého to boli už 28. a 29. zásah v tejto sezóne. Slovenský obranca Capitals Martin Fehérváry si pripísal plusový bod.Hráči New Yorku Islanders v zostave s ďalším slovenským obrancom Zdenom Chárom podľahli Torontu 1:3. Viac sa darilo newyorským Rangers, nad Arizonou triumfovali 7:3. Veľký podiel na tom mal útočník Chris Kreider, autor hetriku a asistencie. Tampa Bay zvíťazila v San Jose vysoko 7:1. V drese dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára absentoval pre zranenie v dolnej časti tela obranca Erik Černák.Philadelphia prehrala v Buffale 3:6 a natiahla sériu prehier už na 11 zápasov. Tromi bodmi prispeli k víťazstvu domácich Jeff Skinner a Tage Thompson (obaja zhodne 2+1), dva góly za Sabres strelil aj Peyton Krebs (2+0). Flyers nepomohli ani dva zásahy kapitána Claudea Girouxa.