< sekcia Šport
NHL: Tampa bez Černáka uspela v Detroite a natiahla víťaznú šnúru
Slovenský obranca Erik Černák naďalej chýba Lightning pre nešpecifikované zranenie. Red Wings prehrali tretí zápas za sebou.
Autor TASR
Detroit 28. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay natiahli víťaznú sériu v zámorskej NHL už na šesť zápasov. V piatkovom dueli triumfovali na ľade Detroitu 6:3 a upevnili si pozíciu na čele Atlantickej divízie. Dvoma gólmi pomohol hosťom k víťazstvu Yanni Gourde, obranca Darren Raddysh prispel gólom a dvomi asistenciami. Slovenský obranca Erik Černák naďalej chýba Lightning pre nešpecifikované zranenie. Red Wings prehrali tretí zápas za sebou.
NHL - sumár:
Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Góly: 12. Compher (Rasmussen), 24. Rasmussen (Compher), 39. Larkin (Raymond, Edvinsson) – 18. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 21. Goncalves (Bjorkstrand, Paul), 24. Gourde, 37. Gourde, 53. Guentzel (Raddysh, Kučerov), 8. Hagel (Raddysh). Brankári: Gibson - Vasilevskij, strely na bránku: 36:28.
NHL - sumár:
Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Góly: 12. Compher (Rasmussen), 24. Rasmussen (Compher), 39. Larkin (Raymond, Edvinsson) – 18. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 21. Goncalves (Bjorkstrand, Paul), 24. Gourde, 37. Gourde, 53. Guentzel (Raddysh, Kučerov), 8. Hagel (Raddysh). Brankári: Gibson - Vasilevskij, strely na bránku: 36:28.