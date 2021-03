NHL: Pánik skóroval, 1100. bod Malkina, Ovečkin sa vyrovnal Espositovi

Výsledky NHL:



Tampa Bay - Nashville 1:4



Ottawa - Vancouver 2:3 pp



Pittsburgh - Boston 4:1

/HALÁK v bránke hostí vykryl 22 z 25 striel/



Florida - Chicago 6:3



New York Rangers - Philadelphia 4:5 pp



Buffalo - Washington 0:6

/PÁNIK za hostí 1+0/



Winnipeg - Montreal 2:4



Calgary - Edmonton 4:3



Vegas - San Jose 2:1



Los Angeles - St. Louis - odložené















Tampa 16. marca (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa v zámorskej NHL podieľal jedným gólom na vysokom víťazstve Washingtonu na ľade Buffala 6:0. V 26. minúte svojím tretím tohtosezónnym zásahom zvýšil na prebežných 3:0 pre hostí. Zo šiestej výhry Capitals v rade sa tešil aj jeho krajan Zdeno Chára.Poltucet zavŕšil v 57. minúte kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin. Pre ruského kanoniera to bol už 717. gól v profiligovej kariére, čím sa na šiestom mieste historického poradia strelcov vyrovnal legendárnemu Philovi Espositovi. Na konte má 1299 bodov a už iba jeden mu tak chýba k dosiahnutiu 1300-bodovej hranici, ktorú by pokoril ako 35. hráč v ligových dejinách. Sabres sa nevedia vymaniť z krízy, prehrali už jedenásty zápas v sérii..Boston prehral v noci na utorok na ľade Pittsburghu 1:4, slovenský brankár Jaroslav Halák zneškodnil 22 z 25 striel domácich. Víťazný gól Penguins strelil Jevgenij Malkin, pre ktorého to bol jubilejný 1100. bod v profiligovej kariére.Montreal v útoku s Tomášom Tatarom zvíťazil vo Winnipegu 4:1. Hráči Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali s Nashvillom 1:4 a nevyužili šancu dostať sa na prvé miesto v tabuľke Centrálnej divízie. Predátori ukončili sériu troch prehier.