NHL: Tampa prehrala tretí zápas série s Carolinou v predĺžení

New York 4. júna (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v treťom zápase finále Centrálnej divízie play off NHL doma s Carolinou 2:3 po predĺžení. Hostia tak v sérii znížili na 1:2. Boston uspel v treťom dueli finále Východnej divízie na ľade New Yorku Islanders 2:1 po predĺžení a v sérii 2. kola play off sa ujal vedenia 2:1.



Triumf Caroliny zariadil v šiestej minúte predĺženia Jordan Staal, ktorý využil vylúčenie Nikitu Kučerova tečom po strele Sebastiana Aha. Aho mal prsty vo všetkých góloch hostí, pripísal si gól a dve asistencie. Český brankár Hurricanes Petr Mrázek sa pri prvom štarte v tohtosezónnej nadstavbe blysol 35 zákrokmi. Tampa nepotvrdila dve výhry z ľadu súpera, v jej drese odohral slovenský obranca Erik Černák 21:38 min, mal dva mínusové body, dve strely na bránku a až deväť "hitov".



Brad Marchand rozhodol vo 4. minúte predĺženia strelou z uhla o víťazstve Bostonu v hale Islanders 2:1. V zostave Bruins chýbal brankár Jaroslav Halák, jeho spoluhráč Fín Tuukka Rask chytil 28 striel súpera.